Avevano solo 19 anni. Due vite spezzate nel giro di pochi minuti lungo una strada di campagna, al termine di una serata che doveva essere solo festa, musica e leggerezza. Il rientro a casa dopo una festa di Natale, nella notte di sabato 20 dicembre, si è trasformato in una tragedia che ha scosso un’intera comunità. Jake Neaves e Jenson Seal avevano scelto quella che per molti è la soluzione più sicura dopo una serata fuori: niente auto propria, ma un taxi prenotato insieme agli amici. Un gesto di responsabilità che, però, non è bastato a proteggerli da un destino spaventoso. Il rientro in taxi dopo la festa di Natale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morti a 19 anni, siamo distrutti”. In taxi dopo la festa, ma a casa non ci sono mai arrivati: dramma prima di Natale

Leggi anche: “Morti a 19 anni, siamo distrutti”. In taxi dopo la festa, ma a casa non ci sono mai arrivati

Leggi anche: Una giornata in taxi a Bergamo: “Un lavoro di attese. I furbetti? Ci sono, ma siamo noi stessi a denunciarli”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vicenza e lo schianto in auto di quattro amici: Francesco Visintin muore a 19 anni. Intero paese in lutto: «Studente modello, faceva volontariato»; Incidente sulla provinciale: scontro auto-furgone, morto un uomo; Tornano a casa in taxi dopo la festa di Natale: la Tesla si schianta contro un'albero, due 19enni morti; Aereo precipita negli Usa: morti l'ex pilota Nascar Greg Biffle, la moglie e i due figli.

Arafta 9 Bölüm | Mega Bölüm | Tam Bölüm | Yeni Diziler 2025 | Arafta - Türk Dizileri @araftadizisi

Giudicato colpevole per le 49 morti della "strage di Ferragosto" del 2015, dopo dieci anni è un uomo libero. Anche grazie alle prese di posizione di Don Ciotti e della docente palermitana Alessandra Sciurba - facebook.com facebook