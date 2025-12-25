Morti a 19 anni siamo distrutti In taxi dopo la festa ma a casa non ci sono mai arrivati | dramma prima di Natale
Avevano solo 19 anni. Due vite spezzate nel giro di pochi minuti lungo una strada di campagna, al termine di una serata che doveva essere solo festa, musica e leggerezza. Il rientro a casa dopo una festa di Natale, nella notte di sabato 20 dicembre, si è trasformato in una tragedia che ha scosso un’intera comunità. Jake Neaves e Jenson Seal avevano scelto quella che per molti è la soluzione più sicura dopo una serata fuori: niente auto propria, ma un taxi prenotato insieme agli amici. Un gesto di responsabilità che, però, non è bastato a proteggerli da un destino spaventoso. Il rientro in taxi dopo la festa di Natale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
