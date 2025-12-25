Morta Ruth Bourne | decifrò i messaggi dei nazisti in codice Enigma Aveva 99 anni
Tra le ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Morto a 99 anni Michael Smuss, ultimo reduce della rivolta del Ghetto di Varsavia. Così trovò le armi (italiane) per sparare ai nazisti
Leggi anche: È morta Donna Jean Godchaux, voce storica dei Grateful Dead: aveva 78 anni
Morta Ruth Bourne: decifrò i messaggi dei nazisti in codice «Enigma» - Tra le ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni ... msn.com
Morta a 99 anni Ruth Bourne: decifrò i messaggi dei nazisti in codice «Enigma» x.com
È morta all’età di 99 anni, Ruth Bourne, una delle operatrici che durante la Seconda guerra mondiale contribuirono a decrittare le comunicazioni dei nazisti. (Jacqueline Sermoneta) - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.