Monumenti aperti durante le feste natalizie | il calendario con giorni e orari
Siti e monumenti di interesse culturale a Reggio Calabria si potranno visitare anche durante il periodo natalizio con l'unica eccezione delle festività di Natale (oggi, 25 dicembre) e 1 gennaio. Un'opportunità per i visitatori che si trovano in città e ovviamente gli stessi cittadini, ai quali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Musei statali aperti durante le festività natalizie: il calendario del Ministero della Cultura con ingressi gratuiti per la domenica al museo
Leggi anche: Raccolta rifiuti a Milano durante le feste natalizie: i giorni senza servizio
La guida ai musei aperti per le feste di Natale 2025 a Venezia; Cosa fare a Firenze e in Toscana a Natale e durante le festività: la guida; Come godersi la magia delle feste. Musei aperti, presepi e mercatini. La mappa delle numerose proposte; Musei statali aperti: le info su orari e date per le festività.
Mostre e musei civici aperti a Livorno per le Feste - Mostre e musei civici aperti durante le feste di Natale, di Capodanno e per l’Epifania. gonews.it
Il 4 Gennaio torna l'appuntamento con "Monumenti Aperti" a Capua! I siti visitabili: Museo Diocesano Sezione Episcopio Annunziata Cattedrale Sala d’Armi Mura Difensive San Rufo e Carponio Chiese a Corte Punto di incontro: Piazza de - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.