Siti e monumenti di interesse culturale a Reggio Calabria si potranno visitare anche durante il periodo natalizio con l'unica eccezione delle festività di Natale (oggi, 25 dicembre) e 1 gennaio. Un'opportunità per i visitatori che si trovano in città e ovviamente gli stessi cittadini, ai quali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Monumenti aperti durante le feste natalizie: il calendario con giorni e orari

Leggi anche: Musei statali aperti durante le festività natalizie: il calendario del Ministero della Cultura con ingressi gratuiti per la domenica al museo

Leggi anche: Raccolta rifiuti a Milano durante le feste natalizie: i giorni senza servizio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La guida ai musei aperti per le feste di Natale 2025 a Venezia; Cosa fare a Firenze e in Toscana a Natale e durante le festività: la guida; Come godersi la magia delle feste. Musei aperti, presepi e mercatini. La mappa delle numerose proposte; Musei statali aperti: le info su orari e date per le festività.

Mostre e musei civici aperti a Livorno per le Feste - Mostre e musei civici aperti durante le feste di Natale, di Capodanno e per l’Epifania. gonews.it