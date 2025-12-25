Modificare indirizzo Gmail senza perdere dati | la svolta di Google

Modificare indirizzo Gmail è sempre stata una chimera per miliardi di utenti, un desiderio espresso in innumerevoli forum di supporto che, fino ad oggi, si scontrava con un muro invalicabile: l’architettura rigida degli account Google. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni basate su un documento di supporto tecnico aggiornato in lingua hindi, il colosso di Mountain View starebbe per abbattere questo storico vincolo. Non si tratta solo di un restyling estetico, ma di un cambiamento radicale nella gestione dell’identità digitale che permetterà agli utenti di correggere errori di gioventù (come indirizzi email poco professionali) o di adattarsi a nuovi brand personali senza il trauma di dover cancellare tutto e ricominciare da zero. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

