Anticipo del diciottesimo turno di Serie B che si gioca a Santo Stefano e che vede il Modena di Sottil opposto al Monza di Bianco. I canarini dopo aver sorpreso tutti ad inizio campionato sono ritornati nei ranghi e adesso sono sesti in classifica con appena 1 vittoria nelle ultime 6 gare. Qualcosa sembra essersi rotto dopo il derby della Secchia perso contro la Reggiana e da allora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Monza (venerdì 26 dicembre 2025 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Brianzoli favoriti al “Braglia”

Leggi anche: Modena-Monza (venerdì 26 dicembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Monza-Südtirol (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Brianzoli all’ostacolo Castori

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Modena-Monza venerdì 26 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici.

Modena-Monza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it