Anticipo del diciottesimo turno di Serie B che si gioca a Santo Stefano e che vede il Modena di Sottil opposto al Monza di Bianco. I canarini dopo aver sorpreso tutti ad inizio campionato sono ritornati nei ranghi e adesso sono sesti in classifica con appena 1 vittoria nelle ultime 6 gare. Qualcosa sembra essersi rotto dopo il derby della Secchia perso contro la Reggiana e da allora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Monza (venerdì 26 dicembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Monza-Cesena (domenica 23 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Monza-Cesena (domenica 23 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pronostico Modena vs Monza – 26 Dicembre 2025 - Monza del 26 Dicembre 2025, in programma alle ore 17:15 allo Stadio Alberto Braglia, accende i riflettori sulla parte nobile della ... news-sports.it

Modena-Monza: diretta live e risultato in tempo reale - Monza di Venerdì 26 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net