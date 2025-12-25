Modà in tour con Bianca Atzei nel 2026

MILANO – Il Natale dei Modà si trasforma in un dono anticipato per i fan e si apre con una doppia sorpresa: un singolo inedito e l'annuncio di un nuovo tour estivo. Dopo l'uscita in radio, online e in video di "Ti amo ma non posso dirlo", interpretata insieme a Bianca Atzei, la band guidata da Kekko Silvestre rivela le date di una tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti che partirà il 20 giugno 2026 e proseguirà tra giugno e luglio in alcune tra le location più scenografiche della penisola. I Modà hanno sempre vissuto il palco come la loro dimensione più autentica. Per questo la data zero, fissata il 20 giugno al Parco della Pace di Servigliano, diventa quasi un rito inaugurale, il passo che segna l'inizio di una nuova stagione live.

