Mobili rischio aumenti fino al 10% | una norma Ue può frenare il settore

I produttori di pannelli di legno europei hanno denunciato che l’entrata in vigore del Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) europeo a partire dal 1° gennaio del 2026 potrebbe causare un aumento dei costi di produzione di questi semilavorati fino al 10%. Di conseguenza, i prodottoti che più utilizzano i pannelli in legno, i mobili, subirebbero aumenti simili. I problemi sono causati dall’urea, una sostanza prodotta a partire dal gas naturale necessaria per molte colle e resine utilizzate nel settore del legno. Cos’è il Cbam, che rischia di far aumentare i prezzi dei mobili. Il Cbam è un meccanismo pensato dall’Ue per proteggere i produttori europei di alcuni materiali come acciaio, alluminio, cemento e appunto, urea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

