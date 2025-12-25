Miracolo di Natale infarto a 104 anni | operata d’urgenza la vigili Applausi e cuori

Una corsa contro il tempo, nel pieno delle festività natalizie, che si è conclusa con un esito positivo e straordinario. Una donna di 104 anni, residente a Melfi, è stata colpita da un infarto miocardico acuto alla vigilia di Natale ed è stata salvata grazie a un intervento di angioplastica coronarica d’urgenza eseguito all’ospedale San Carlo di Potenza. L’operazione è stata effettuata nella serata di mercoledì 24 dicembre dall’équipe di Cardiologia invasiva, che ha deciso di procedere nonostante l’età estremamente avanzata della paziente e l’elevata complessità clinica. Secondo quanto comunicato dalla stessa Azienda ospedaliera regionale, la scelta di intervenire in urgenza si è rivelata determinante per salvare la vita della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

