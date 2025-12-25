Miracolo di Natale infarto a 104 anni | operata d’urgenza la vigili Applausi e cuori

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una corsa contro il tempo, nel pieno delle festività natalizie, che si è conclusa con un esito positivo e straordinario. Una donna di 104 anni, residente a Melfi, è stata colpita da un infarto miocardico acuto alla vigilia di Natale ed è stata salvata grazie a un intervento di angioplastica coronarica d’urgenza eseguito all’ospedale San Carlo di Potenza. L’operazione è stata effettuata nella serata di mercoledì 24 dicembre dall’équipe di Cardiologia invasiva, che ha deciso di procedere nonostante l’età estremamente avanzata della paziente e l’elevata complessità clinica. Secondo quanto comunicato dalla stessa Azienda ospedaliera regionale, la scelta di intervenire in urgenza si è rivelata determinante per salvare la vita della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

miracolo di natale infarto a 104 anni operata d8217urgenza la vigili applausi e cuori

© Thesocialpost.it - Miracolo di Natale, infarto a 104 anni: operata d’urgenza la vigili. Applausi e cuori

Leggi anche: Ha un infarto a 104 anni, salvata alla vigilia di Natale

Leggi anche: Infarto a Natale a 104 anni. Salvata da un delicato intervento chirurgico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Miracolo” della Vigilia: All’ospedale San Carlo, intervento salvavita su ultracentenaria.

miracolo natale infarto 104“Miracolo” della Vigilia: All’ospedale San Carlo intervento salvavita su ultracentenaria - L’équipe di Cardiologia Invasiva ha eseguito con successo un delicato intervento di angioplastica coronarica salvavita su una paziente di 104 anni colpita da infarto miocardico acuto ... basilicata24.it

miracolo natale infarto 104Sopravvive a un infarto a 104 anni, l'intervento alla vigilia di Natale - Colpita da un infarto miocardico acuto, alla vigilia di Natale, una donna di 104 anni di Melfi (Potenza) è stata salvata ieri sera nell'ospedale San Carlo di Potenza grazie a "un delicato intervento d ... ansa.it

miracolo natale infarto 104Infarto a 104 anni, angioplastica salvavita al San Carlo nella notte di Natale - Eugenio Stabile: “Questo intervento dimostra come l’età anagrafica, da sola, non possa e non debba rappre ... lasiritide.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.