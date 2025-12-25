Il Comune di Milano è a caccia di sponsor tecnici. Il motivo? Restaurare e riqualificare monumenti, fontane ed elementi architettonici in giro per la città. L’avviso pubblico è rivolto non solo a operatori privati ma anche pubblici, che potranno essere coinvolti attraverso contratti di sponsorizzazione tecnica. Gli sponsor avranno poi la possibilità di proporre e realizzare interventi finanziandoli integralmente, senza oneri per il Comune, ottenendo in cambio un ritorno di immagine. A tessere le lodi per questo bando ci ha pensato Gaia Romani, assessora coimunale ai Quartieri e al Decentramento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, il Comune a caccia di privati per restaurare i suoi monumenti

Leggi anche: Il Giro d’Italia ritorna a Milano? Il Comune a caccia di 400mila euro

Leggi anche: Il Comune rinnova la convenzione con i nidi privati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roca - svolta epocale: approvato il partenariato pubblico-privato per la valorizzazione dell’area archeologica.

Il Giro d’Italia ritorna a Milano? Il Comune a caccia di 400mila euro - Milano, 3 novembre 2025 – L’ultima volta che il Giro d’Italia è passato da Milano era la primavera 2021, l’emergenza Covid non era del tutto finita e il sindaco Giuseppe Sala era ancora al suo primo ... ilgiorno.it

Inchiesta Milano, Marinoni e il patto d’acciaio con i privati che costruivano: «Il Comune può favorirci» - Rendendo accattivanti gli investimenti per gli imprenditori - ilmessaggero.it

Il Comune di Milano, guidato dal #Pd di #BeppeSala, è ora a caccia di sponsor anche privati. Il motivo Restaurare e riqualificare monumenti. Ma è già polemica x.com

Cos'hanno in comune Milano e Cortina a parte le Olimpiadi 2026 Arnoldo e Alberto Mondadori, Ernest Hemingway, Dino Buzzati, Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda, Fernanda Pivano etc... #Milano #cortina #olimpiadi - facebook.com facebook