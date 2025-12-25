Milan-Hellas Verona diciassettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri hanno bisogno di vincere per restare a contatto con la vetta della classifica, ma attenzione agli scaligeri in fiducia dopo gli ultimi recenti risultati positivi. Milan-Hellas Verona si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Meazza. MILAN-HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri portano in dote il secondo posto in classifica, a meno uno dalla vetta, e una continuità che dura dalla seconda giornata. Il pareggio casalingo ottenuto nell’ultimo turno contro il Sassuolo, preceduto dalle vittorie contro Lazio e Torino, ha lasciato un pò l’amaro in bocca, ma l’impressione è che si tratti di un incidente di percorso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
