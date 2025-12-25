Milan Futuro non solo Ossola e Ibrahimovic | i talenti del 2025

Milan Futuro, tanti i giocatori che si sono messi in mostra in questa prima parte di stagione sotto la gestione dell'allenatore Oddo. La nostra analisi. Serie D Girone B Diciassettesima giornata 21/12/2025; Serie D Girone B, Milan Futuro: tre giocatori firmano il loro primo contratto da professionista. C'è anche il figlio di Zlatan Ibrahimovic; Serie D, girone B: Pareggio esterno per il Milan Futuro, finisce 2-2 il match contro la Vogherese; Vogherese-Milan Futuro: le formazioni ufficiali. Ibrahimovic al centro dell'attacco. Vogherese-Milan Futuro 2-2: pari spettacolare al Parisi - Milan Futuro di Domenica 21 dicembre 2025: Palma e Zito illudono i rossoneri di casa, Ibrahimovic e Borsani firmano la rimonta ospite

