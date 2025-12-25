Milan addio Origi | il 2026 è finalmente l’anno dei saluti
È stata un totale fallimento l'esperienza, cortissima, di Divock Origi, attaccante belga classe 1995, con la maglia del Milan. Ma economicamente molto remunerativa per lui, che ha vissuto per anni da ricchissimo separato in casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, che rivoluzione: Loftus-Cheek ai saluti? Origi lascia i rossoneri, mentre Vlahovic…
Il Milan finalmente si è liberato di Origi: quanto gli ha versato da anni per non fare nulla
Origi, addio al Milan. Del mercato 2022 (con Maldini e Massara) adesso non resta più nessuno
