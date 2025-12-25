Miko Marczyk parola di Campione europeo

Il pilota polacco Miko Marczyk è il Campione Europeo Rally2025. Ha lottato per il titolo fino alla fine del Rally di Croazia, confermando ciò che lo ha sempre caratterizzato come pilota: non solo la sua velocità, ma soprattutto la sua costanza di rendimento. Vincere il titolo è stato il coronamento di un sogno. Domenica 5 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

