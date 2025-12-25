Mettiamo 116 migranti annegati nel nostro presepe e magari capiremo davvero il senso del Natale

Migranti, Sea Watch: "116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale, solo uno tratto in salvo" - "116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. msn.com

Migranti: due annegati nel Mediterraneo - Due migranti sono annegati durante una traversata del Canale di Sicilia: sono caduti in mare, insieme ad altri due uomini che sono stati poi soccorsi, per l'esplosione del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

18 dicembre – Giornata Internazionale dei migranti Oggi mettiamo al centro il valore delle persone e delle loro storie: viaggi fatti di coraggio, resilienza, desiderio di costruire un futuro più sicuro. La migrazione non è solo uno spostamento geografico: è una ret - facebook.com facebook

