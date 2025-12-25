Mettiamo 116 migranti annegati nel nostro presepe e magari capiremo davvero il senso del Natale

Mentre Giorgia Meloni celebra il presepe come simbolo della nostra identità, centosedici migranti muoiono nel peggior naufragio del 2025, con la Guardia Costiera italiana che non risponde alla richiesta di aiuto. Tutte cose che non ci sono, nel presepe. Ma che raccontano la nostra identità meglio di un pastorello di terracotta.

Mettiamo 116 migranti annegati nel nostro presepe e magari capiremo davvero il senso del Natale.

