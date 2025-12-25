Meteo Roma del 25-12-2025 ore 19 | 15

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvole in transito Specie le regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse nevose sulle Alpi occidentali sull'Appennino settentrionale del 700 900 m al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con fenomeni sui medesimi si può tenere in lieve rialzo in serata e nottata residue precipitazioni nevose si Alpi Appennino settentrionale i cieli coperti ovunque al centro c'è il regolamento e coperti al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche poco vuoi regolamento è nuvoloso altrove insalata poche variazioni attese peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste tirreniche al sud Al mattino te in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole maggiori più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia al pomeriggio fenomeno in arrivo anche sulla Sardegna tempo invariato altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte Romina arrivo temperature minime e massime stazionarie o diminuzione da nord a sud Salvo Una lieve rialzo delle massime al meridione le previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

