Meteo Roma del 25-12-2025 ore 06 | 15

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvole in transito specie sulle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse nevose sulle Alpi occidentali sull'Appennino settentrionale del 700 900 metri al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con fenomeni sui medesimi Quota neve lieve rialzo in serata e nottata residue precipitazioni nevose si Alpi e Appennino settentrionale i cieli coperti ovunque al centro c'è il regolamento e coperti al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche poco vuoi regolamento è nuvoloso altrove in serata poche variazioni attese peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste tirreniche al sud Al mattino te in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole maggiori più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia al pomeriggio fenomeno in arrivo anche sulla Sardegna tempo invariato altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molta illumina arrivo temperature minime e massime stazionarie o diminuzione da nord a sud Salvo Una lieve rialzo delle massime al meridione le previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

