Meteo le previsioni in Campania per il giorno di Natale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, giovedì 25 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1888m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

