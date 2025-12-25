Meteo le previsioni in Campania per il giorno di Natale
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 25 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1888m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Meteo a Napoli e in Campania, in arrivo due fasi di maltempo: ecco le previsioni giorno per giorno
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per la Vigilia di Natale
Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di martedì 23 dicembre; Maltempo Campania, allerta meteo prorogata fino a Natale; Meteo Napoli e Campania, sabato 20 dicembre: bel tempo, cielo poco nuvoloso e temperature miti - Sud Notizie; Meteo, che tempo farà e dove nevicherà a Natale. Le previsioni per i prossimi giorni.
Meteo, Vigilia di Natale con piogge, neve e venti molto intensi: le previsioni - Forte Bora sull'alto Adriatico, Tramontana in Liguria e Libeccio. meteo.it
Meteo delle Feste di Natale 2025: maltempo no-stop in Italia. Le previsioni - Un forte ondata di maltempo sta interessando gran parte del Paese nel giorno del Santo Natale 2025. meteo.it
Allerta meteo oggi, 23 dicembre 2025: gialla in 8 regioni/ Previsioni: pioggia su gran parte dell’Italia - Allerta meteo oggi, 23 dicembre 2025: gialla in regione Campania, ecco le previsioni per le prossime ore, prevista tanta pioggia ... ilsussidiario.net
Le previsioni meteo per il periodo natalizio a cura del meteorologo Adriano Mazzarella
METEO MILANO: che tempo a Natale e Santo Stefano Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #milano #meteomilano - facebook.com facebook
Natale con perturbazione, poi torna l’anti#ciclone » #meteo su x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.