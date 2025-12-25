Meteo in miglioramento cala l' allerta per i fiumi in piena

Passa da rossa ad arancione e gialla l'allerta meteo per venerdì 26 dicembre. La Protezione Civile ha pubblicato un nuovo bollettino meteo che prevede un miglioramento del meteo dopo le ultime giornate di maltempo che avevano fatto salire il livello dei fiumi anche oltre la soglia 3, con il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

