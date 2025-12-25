Meteo allerta rossa in Emilia Romagna | scattano le prime evacuazioni
È allerta meteo in Emilia Romagna, dove sotto osservazione sono soprattutto i livelli dei fiumi. Le piene dei fiumi Secchia, Panaro e Reno si stanno propagando a valle con livelli inferiori alla soglia 2, riferisce lo stesso bollettino dell'allerta Meteo regionale. Nelle prossime ore si prevede una graduale attenuazione sulla pianura centro-orientale, fenomeni deboli e stazionari sulla pianura occidentale e sui rilievi. In ogni caso alcune zone sono parecchio attenzionate. Nel Ravennate, ad esempio, è stata disposta evacuazione fino a 300 metri da fiume Lamone. "Un servizio di navetta - si legge ancora in una nota - sarà disponibile a partire dalle 19 con partenza da Glorie presso il centro civico e successiva tappa a Villanova presso il parcheggio del plesso scolastico in via Ungaretti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
