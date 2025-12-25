Messina celebra il Natale | tra liturgie musica e tradizioni viventi
Nel giorno di Natale, Messina si prepara a vivere una giornata ricca di eventi religiosi e culturali che caratterizzano da sempre la tradizione del 25 dicembre nella città. A guidare la celebrazione principale sarà Monsignor Giovanni Accolla, che presiederà la Santa Messa di Natale alle 11 nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Natale a Genova tra presepi viventi, musica e rievocazioni: il programma
Leggi anche: Natale a Genova tra presepi viventi, musica e rievocazioni: il programma
Messina celebra il Natale: tra liturgie, musica e tradizioni viventi.
Natale: un incontro comune a Messina con la partecipazione di mons. Di Pietro e dell’Iman Refaat - In un tempo in cui narrazioni di paura e contrapposizione sembrano prevalere, in Sicilia la diocesi di Messina- agensir.it
Natale 2025: Messina, diocesi e centro islamico nel segno del dialogo - “È una gioia profonda per la Chiesa messinese condividere la Luce del Natale con la Comunità islamica di Messina nel segno di un’amicizia fraterna che va crescendo nel rispetto delle reciproche identi ... agensir.it
Messina, messa di Natale a Palazzo Zanca: rinnovata una tradizione di comunità e condivisione - Giovanni Accolla alla presenza dei dipendenti comunali e dei vertici istituzionali ... msn.com
David Filippo Anastasi. . Intervista allo chef Ambassador Francesco Moccia del celebre Brand del food Fratelli la Bufala. Fratelli la Bufala a Messina celebra un nuovo inizio con la gestione diretta. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.