Messe pranzi nelle carceri Sant’Egidio fa tappa anche a Civitavecchia

Civitavecchia, 25 dicembre 2025 – Messe, laboratori, pranzi, distribuzione di doni: il Natale entra anche nelle carceri con iniziative in sostegno di chi trascorre le feste nei penitenziari e lontano dalle proprie famiglie. “Come Comunità di Sant’Egidio – racconta all’Adnkronos il segretario generale Paolo Impagliazzo – abbiamo due tipi di iniziative nelle carceri del Lazio, della Campania, della Toscana, della Liguria, del Piemonte e di Gela. Per questo Natale raggiungeremo 10mila detenuti”. Nel periodo che va dal 17 dicembre al 6 gennaio la Comunità ha promosso e promuoverà ‘feste del dono’ oppure tradizionali pranzi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

