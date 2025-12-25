Messa in tv 25 dicembre 2025 Natale dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000. Dove vedere la Messa in tv oggi, 25 dicembre 2025 (Natale)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 25 dicembre. In tv e streaming: orario, luogo e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 25 dicembre 2025, Natale, alle ore 10, dalla Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV.

