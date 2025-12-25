Messa di Natale l' omelia di Bellandi | Dio non risponde al male con un esercito ma con un Bambino

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non una legge risolutiva, né una prova di forza muscolare. La risposta di Dio alle "tenebre" che avvolgono il nostro tempo – fatte di guerre, povertà e solitudini silenziose – è racchiusa nella disarmante fragilità di un neonato. È questo il messaggio centrale che l’Arcivescovo Andrea Bellandi ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio”

Leggi anche: Imparare a "fare Natale”: l'omelia di Delpini e il "male della banalità" tra presunzioni, capricci e risentimenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

messa natale omelia bellandiL’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it

messa natale omelia bellandiSan Pietro, la prima messa di Natale di Leone XIV: «Penso alle tende di Gaza esposte al freddo». Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - Papa Leone, in processione, ha fatto il suo ingresso nella basilica di San Pietro per celebrare la messa del «giorno» nella solennità del Natale ... roma.corriere.it

Messa di Natale, l'arcivescovo: "La tenerezza ha bisogno di essere coccolata" - L'articolo Messa di Natale, l'arcivescovo: "La tenerezza ha bisogno di essere coccolata" proviene da OttoPagine. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.