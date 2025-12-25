Messa di Natale in carcere per monsignor Gambelli | Anche questo luogo può cambiare se si pensa alla dignità di ogni persona

FIRENZE — Un messaggio di riscatto e dignità è risuonato tra le mura di cemento di Sollicciano, dove l’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, ha scelto di celebrare la messa di Natale insieme alla comunità dei detenuti. In un istituto penitenziario che spesso finisce sotto i riflettori della cronaca per le croniche criticità strutturali, il sovraffollamento e le difficili condizioni di vita, le parole del presule hanno cercato di squarciare il velo della rassegnazione. Gambelli ha esordito ricordando che anche un luogo così difficile può cambiare profondamente se si cresce nella consapevolezza della dignità di ogni persona, creata a immagine di Dio, ribadendo che la vera libertà non coincide con l’assenza di sbarre, ma con il coraggio di mettersi al servizio degli altri nell’amore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

