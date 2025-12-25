Merzario contro Leclerc | Con Enzo Ferrari non sarebbe nemmeno entrato a Maranello E il dibattito esplode
Nel pieno della pausa natalizia, la Formula 1 si accende con parole che fanno rumore. A pronunciarle è Arturo Merzario, ex pilota Ferrari e personaggio storico del motorsport italiano, che in un intervento recente ha scelto toni durissimi nei confronti di Charles Leclerc. Il concetto, tagliente, è diventato subito un titolo: secondo Merzario, se ai tempi ci fosse stato Enzo Ferrari, Leclerc “non avrebbe nemmeno varcato i cancelli di Maranello”, arrivando a dire che il Drake non lo avrebbe neppure ricevuto “come cliente”. Una critica che va oltre la prestazione. Non si tratta di un’osservazione tecnica sul giro secco, sulla gestione gomme o sulla costanza in gara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Arturo Merzario durissimo con Leclerc: “Enzo Ferrari non l’avrebbe ricevuto nemmeno come cliente”
Leggi anche: Ferrari derubata da Aston Martin: contatti con Leclerc. E lo sponsor di Maranello passa con Stroll
Arturo Merzario durissimo con Leclerc: Enzo Ferrari non l'avrebbe ricevuto nemmeno come cliente; Con Enzo Ferrari, Leclerc non avrebbe mai varcato i cancelli; Merzario vs Leclerc 'Con Enzo Ferrari non avrebbe neanche varcato i cancelli di Maranello'; F1. “Leclerc? Con Enzo Ferrari non avrebbe nemmeno varcato i cancelli di Maranello”: Arturo Merzario punge il monegasco.
Merzario: controversie su Leclerc e storia Maranello - Il tema del momento online è Merzario, con polemiche che coinvolgono il pilota Leclerc e la storia di Maranello. abruzzonews24.com
Merzario stronca Leclerc: "Con Enzo Ferrari non avrebbe varcato i cancelli di Maranello". Charles e la gag con Russell - Leclerc in Ferrari ha dovuto affrontare tanti problemi e certo le parole di Arturo Merzario (che lo critica su tutta la linea) gli fanno il solletico. sport.virgilio.it
Arturo Merzario durissimo con Leclerc: “Enzo Ferrari non l’avrebbe ricevuto nemmeno come cliente” - L'ex ferrarista Arturo Merzario fa a pezzi Charles Leclerc, ritenuto neanche lontanamente all'altezza della Rossa: "Se ci fosse stato Enzo Ferrari ... fanpage.it
L'ex pilota di Formula 1, Arturo Merzario, non sembra affatto convinto da Charles Leclerc, pilota della scuderia Ferrari: ecco cosa ha detto. https://auto.everyeye.it/notizie/merzario-vs-leclerc-con-enzo-ferrari-non-neanche-varcato-cancelli-maranello-850199.h - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.