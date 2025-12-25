Mercato Serie A affari dalla Premier League | da McTominay a Hojlund perché l’Italia pesca sempre meglio

Inter News 24 Mercato Serie A: dieci occasioni a basso costo per i club italiani, profili poco utilizzati in Inghilterra ma pronti a fare la differenza. Negli ultimi anni la Serie A ha cambiato con decisione il proprio bacino di riferimento sul mercato, guardando con sempre maggiore continuità alla Premier League. Un trend ormai consolidato, fatto di operazioni intelligenti e sostenibili, che ha già portato risultati concreti. Basti pensare a casi emblematici come Scott McTominay, Rasmus Højlund o Manuel Akanji, senza dimenticare l’impatto avuto in passato da Christian Pulisic. Secondo Sky Sport **, la Premier rappresenta oggi una miniera di opportunità per i club italiani: calciatori di valore, spesso chiusi da una concorrenza feroce in Inghilterra, che trovano invece spazio, centralità e rendimento nel contesto tattico della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

Le strategie per gennaio: Roma su Zirkzee e pensa allo scambio Beto-Dovbyk; Il tabellone del mercato di Serie D, tutti gli affari ufficializzati dalle formazioni vicentine e padovane; Il Milan al lavoro per il rinnovo di Maignan, Tiago Gabriel corteggiato in Premier League.

