Mercato Napoli non solo Mainoo | c’è un altro centrocampista del Manchester nel mirino
Kobbie Mainoo è ormai da tempo indicato come uno degli obiettivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra ha necessità di inserire a centrocampo un giocatore che vada incontro alle esigenze di Antonio Conte, e proprio Mainoo potrebbe rappresentare l’elemento ideale. Asse Napoli-Manchester, c’è un altro nome nel mirino. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, ci sarebbe un altro nome nel mirino della squadra azzurra e che potrebbe andare a rinforzare il centrocampo del Napoli: Manuel Ugarte ha 24 anni, è uruguaiano ed potrebbe essere un nuovo rinforzo del Napoli. Non ci sarebbe solo il Napoli starebbe seguendo il ragazzo: su di lui anche altri top club europei come Lione, Galaatasaray, Aston Villa, Juventus e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Caccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino
