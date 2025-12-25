Kobbie Mainoo è ormai da tempo indicato come uno degli obiettivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra ha necessità di inserire a centrocampo un giocatore che vada incontro alle esigenze di Antonio Conte, e proprio Mainoo potrebbe rappresentare l’elemento ideale. Asse Napoli-Manchester, c’è un altro nome nel mirino. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, ci sarebbe un altro nome nel mirino della squadra azzurra e che potrebbe andare a rinforzare il centrocampo del Napoli: Manuel Ugarte ha 24 anni, è uruguaiano ed potrebbe essere un nuovo rinforzo del Napoli. Non ci sarebbe solo il Napoli starebbe seguendo il ragazzo: su di lui anche altri top club europei come Lione, Galaatasaray, Aston Villa, Juventus e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, non solo Mainoo: c’è un altro centrocampista del Manchester nel mirino

Leggi anche: Caccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino

Leggi anche: Caccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ULTIM’ORA – Mainoo-Napoli c’è l’annuncio di Romano | arriva la decisione del giocatore; Mercato Napoli Manna pensa alla stellina che infiamma l’Europa | c’è la conferma dell’agente; Il Mattino | Napoli oltre la Supercoppa c’è il mercato | Vergara e Ambrosino verso il prestito.

MERCATO - Non solo Mainoo, il Napoli segue Ugarte del Manchester United: ecco le ultime - Già a gennaio, visti gli infortuni di Anguissa e De Bruyne, il Napoli si affaccerà con prepotenza sulla fines ... napolimagazine.com