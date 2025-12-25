Mercato Juventus ricordi Renan Lodi? L’ex pallino sulla fascia è ora svincolato e potrebbe trasferirsi in quel campionato L’indiscrezione

Mercato Juventus, ricordi Renan Lodi? L’ex obiettivo è ora svincolato e potrebbe giocare in quel campionato. L’indiscrezione non lascia dubbi. La parabola di Renan Lodi sembra destinata a chiudere un cerchio e tornare alle origini. Il terzino sinistro brasiliano, noto al grande pubblico per le sue corse sulla fascia con la maglia dell’Atletico Madrid e per la sua tecnica raffinata, è ufficialmente sul mercato come parametro zero di lusso. Dopo aver concluso la sua avventura nella Saudi Pro League con l’ Al-Hilal, il classe 1998 si trova ora in una fase di riflessione cruciale per il prosieguo della sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

