Il pranzo in famiglia, le tavolate, i regali, il panettone e il pandoro, la tombola, gli amari e i caffè. E dopo il pranzo di Natale che si fa? Dal 25 dicembre fino a domenica, si prospettano ben quattro giornate di festa, da vivere in famiglia dentro e fuori casa. E l'intera provincia, dalla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Mercatini, presepi, musei e concerti: cosa fare a Brescia a Natale

Leggi anche: Omaggio a Lucio Dalla, concerti, Città di Natale e mercatini: cosa fare in questo venerdì

Leggi anche: Cosa fare a Catania nel weekend: 'Perfetti sconosciuti' e Beatrice Arnera a teatro, presepi viventi e mercatini di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mercatini, presepi, musei e concerti: cosa fare a Brescia a Natale; Roma il giorno di Natale: dove andare e cosa vedere il 25 dicembre; Mercatini, presepi, musei e concerti: cosa fare a Brescia a Natale; Lecco: Un Natale per tutti i gusti tra cultura, arte e divertimento.

Natale a Siracusa e provincia: mercatini, presepi, concerti ed eventi da non perdere - Mercatini, villaggi di Natale, presepi viventi, concerti e spettacoli: ecco tutti gli eventi del Natale 2025 a Siracusa e in provincia ... siracusanews.it

Natale in Sicilia: viaggio tra mercatini, presepi e città in festa - Il Natale in Sicilia 2025 accende borghi, città e parchi tematici con mercatini, presepi, concerti e tradizioni per un villaggio festoso diffuso. siviaggia.it

VIDEO – Una domenica tra mercatini, concerti e presepi. Tutti gli appuntamenti in Valsusa, Valsangone e Rivoli - BUSSOLENO – V ia Traforo, mercatino di Natale con più di 100 espositori. lagendanews.com