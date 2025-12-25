Mercatini Lo Schiaccianoci Cenerentola Ruffini concerti e Atalanta-Inter | Natale in città

Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel lungo week-end di Natale. Fra gli appuntamenti spiccano Mercatini e Villaggi di Natale (nelle date programmate), la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini e a ChorusLife, la ruota panoramica in Piazza Matteotti e “Giochi in fiera” (sabato 27 e domenica 28). Da annotare, inoltre, gli artisti di strada a ChorusLife e il dj-set (sabato) sempre a ChorusLife, gli spettacoli di balletto “Lo Schiaccianoci” (venerdì) e “Cenerentola” (domenica) al Teatro Donizetti, la partita di calcio Atalanta-Inter (domenica), “Il canto di Natale” a Santa Maria Maggiore (venerdì), “A Christmas Carol” alla ChorusLife Arena (sabato), Paolo Ruffini alla ChorusLife Arena (domenica), la sagra carbonara & cacio e pepe al Piazzale degli Alpini e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

