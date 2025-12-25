Meno male che a Natale tutti dovrebbero essere più buoni

La scorsa notte la slitta di Babbo Natale è stata avvistata in cielo trainata da droni di nazionalità non precisata. Essa ha lasciato cadere “regali” di ogni genere quando ha sorvolato l’Ucraina. La notizia era già nell’aria, nè confermata, nè smentita. Babbo Natale, per rimanere in sintonia con i tempi, era intenzionato a sostituire le innoque ma obsol mmete renne con qualcosa di più attuale. Che di meglio dei droni? Il Babbo Natale esplosivo è un thriller già tristemente conosciuto come gioco al massacro e oltre non si può provare a andare. Allora è bene talvolta lasciar andare le cose per inerzia e far conto su un pò di buona sorte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

