Mengoni ammette su Instagram | Mi fa schifo il Natale e pubblica una foto blasfema per alcuni

In un periodo dell’anno in cui social network e televisioni traboccano di auguri di Natale arriva una dichiarazione decisamente controcorrente. Marco Mengoni ha pubblicato su Instagram un post intitolato ironicamente “Ghosting Santa” che ha lasciato migliaia di fan spiazzati e ha generato un fiume di commenti, perlopiù divertiti e positivi, anche se non sono mancate delle critiche a causa di un’immagine, giudicata irrispettosa, da alcuni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial) “Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire”. Queste le parole pronunciate dal cantante in un breve video inserito all’interno di un carosello di immagini che raccontano la sua quotidianità recente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

