Melodee trovata morta dopo due mesi di ricerche | Uccisa dalla madre le ha sparato un colpo alla testa

La piccola Melodee, la bimba di 9 anni scomparsa due mesi fa e trovata morta negli Usa, sarebbe stata uccisa dalla madre con un colpo alla testa. Lo hanno riferito le autorità. A carico della donna, arrestata il 23 dicembre, ci sarebbero "numerose prove". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trovato il corpo della piccola Melodee, la bimba di 9 anni scomparsa a ottobre negli Usa: arrestata la madre; Orrore negli Usa: trovata morta la bimba di 9 anni Melodee Buzzard. Arrestata la madre; Orrore negli Usa | trovata morta la bimba di 9 anni Melodee Buzzard Arrestata la madre; Trovato il corpo della piccola Melodee, scomparsa ad ottobre a soli 9 anni: arrestata la madre.

