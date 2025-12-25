Mc Donald’s dona 120 menù agli ospiti del Patronato
SOLIDARIETA’. Per il Natale, una tradizione che si rinnova da cinque anni alla Malpensata. Il direttore Fabio Bianchini: «Vicini fisicamente ma anche come spirito per il Natale». Elisabetta Rota: «Dono gradito dagli ospiti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Mc Donald's dona 120 menù agli ospiti del Patronato - Il direttore Fabio Bianchini: «Vicini fisicamente ma anche come spirito per il Natale».
