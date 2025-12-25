Matteo Melluzzo | Pubalgia non risolta ma ho capito cosa fare Mi sono sacrificato per la 4×100
Matteo Melluzzo è un riferimento per la 4×100 italiana, come dimostrano il trionfo agli Europei 2024, la presenza alle Olimpiadi di Parigi 2024 e agli ultimi Mondiali, senza dimenticarsi del personale di 10.12 sui 100 metri. L’azzurro ha ripercorso l’ultima stagione in un’intervista concessa a Sprint2U, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Ho sofferto di pubalgia, un termine usato per indicare tutto e niente. In realtà ho avuto e continuo ad avere problemi a livello di adduttori e zona addominale. Fino alle indoor sono riuscito ad andare avanti con la preparazione, ma ho dovuto fermarmi dopo la prima gara: avevo avvertito i primi fastidi, ho iniziato le prime terapie e saltato Campionati Italiani, Europei e Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it
