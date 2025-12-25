Con “Oroboro”, Matoh mette a fuoco uno dei meccanismi più complessi e silenziosi dell’interiorità: l’ansia che si ripete, si chiude su sé stessa e diventa abitudine. Il singolo prende forma attorno all’immagine del serpente che si morde la coda, simbolo di un loop mentale che ricomincia sempre uguale, doloroso ma rassicurante, perché conosciuto. Tra momenti di lucidità e smarrimento, il brano racconta la difficoltà di spezzare quella routine emotiva che intrappola, ma che allo stesso tempo definisce. Un viaggio intimo e circolare, dove perdersi e ritrovarsi diventano parte dello stesso processo, e dove anche nel caos può nascondersi una possibilità di rinascita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Matoh: "Oroboro" e il loop emotivo dell'autocritica

MATOH: dal 28 novembre disponibile in radio il nuovo singolo “OROBORO” - Da venerdì 28 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Oroboro” (TRP Vibes / Track Records Productions) il nuovo singolo di MATOH, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal ... puglialive.net