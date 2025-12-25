Matoh | Oroboro e il loop emotivo dell’autocritica
Con “Oroboro”, Matoh mette a fuoco uno dei meccanismi più complessi e silenziosi dell’interiorità: l’ansia che si ripete, si chiude su sé stessa e diventa abitudine. Il singolo prende forma attorno all’immagine del serpente che si morde la coda, simbolo di un loop mentale che ricomincia sempre uguale, doloroso ma rassicurante, perché conosciuto. Tra momenti di lucidità e smarrimento, il brano racconta la difficoltà di spezzare quella routine emotiva che intrappola, ma che allo stesso tempo definisce. Un viaggio intimo e circolare, dove perdersi e ritrovarsi diventano parte dello stesso processo, e dove anche nel caos può nascondersi una possibilità di rinascita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
