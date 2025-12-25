Il mercato della Roma non si gioca soltanto in entrata. Frederic Massara lavora su più tavoli, con l’obiettivo di dare forma a una rosa più funzionale alle idee di Gian Piero Gasperini e, allo stesso tempo, alleggerire un organico che presenta nodi irrisolti. Tra questi, il dossier più delicato riguarda i giocatori arrivati in prestito dalla Premier League: Evan Ferguson, Leon Bailey e Kostas Tsimikas. Tre storie diverse, ma unite da un destino ancora tutto da scrivere. La Roma osserva, riflette e prende tempo. Le decisioni non saranno affrettate, ma il segnale è chiaro: nessuna posizione è intoccabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Massara tra entrate e uscite: i prestiti inglesi sotto esame

