Dopo mesi di silenzio seguiti al primo annuncio ufficiale, Marvel’s Blade torna a far parlare di sé. Il nuovo progetto di Arkane Lyon, dedicato al celebre cacciatore di vampiri Marvel, è ancora lontano dai riflettori mediatici, ma lo sviluppo procede. A confermarlo è stato direttamente il director del gioco, Dinga Bakaba. Un messaggio breve ma significativo, pensato per rassicurare i fan in attesa. Il titolo resta avvolto dal mistero, ma l’entusiasmo del team è evidente. L’aggiornamento arriva dai social, dove Bakaba ha risposto a un utente che chiedeva notizie sullo stato del progetto. Il director ha spiegato che il team è “duramente al lavoro”, sottolineando come tutti gli sviluppatori coinvolti siano estremamente orgogliosi di ciò che stanno costruendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marvel’s Blade, il director condivide un aggiornamento sullo sviluppo del gioco

