Un gesto piccolo, che non è passato inosservato. Nelle ultime ore Marracash ha messo like ad un post di Elodie su Instagram, riaccendendo l’attenzione sul rapporto tra i due artisti, legati in passato da una relazione sentimentale. Marracash aveva già messo like ad un post pubblicato il 17 dicembre, un contenuto promozionale legato all’uscita di THE STADIUM SHOW (Live @ San Siro 2025), il live uscito il 19 dicembre. Il secondo like è arrivato invece oggi, a Natale, su un contenuto molto più intimo: un carosello di foto e video familiari, condiviso poche ore fa dalla cantante. Immagini semplici che raccontano una giornata trascorsa in famiglia e in cui compare anche la madre di Elodie, Claudia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Marracash mette like alle foto di Elodie a Natale: il gesto che non passa inosservato

Leggi anche: Kate Middleton, il gesto (che non passa inosservato) durante le visite reali

Leggi anche: Papa Leone al concerto di Michael Bublè, il suo gesto non passa inosservato: guardate che fa! (VIDEO)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ironia della sorte il sorteggio Afcon mette di fronte questo pomeriggio Angola e Sudafrica (ore 18, Marrakech) poche settimane dopo che gli angolani hanno festeggiato i 50 anni di indipendenza (ricorderete la tanto discussa amichevole contro l'Argenti - facebook.com facebook