Marotta e l’augurio nerazzurro di buon Natale ai sostenitori dell’Inter | Un augurio caldo e pieno di gioia! – VIDEO
Inter News 24 Marotta ed il messaggio di Natale ai tifosi nerazzurri: parole di vicinanza e unità alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Atalanta. In vista di una sfida delicata di Serie A contro l’Atalanta, in casa Inter è arrivato anche il messaggio istituzionale per le festività. A parlare è stato Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, che attraverso un video pubblicato su X dalla società meneghina ha voluto rivolgere un augurio diretto a tutto il popolo interista. Nel filmato diffuso dai canali ufficiali del club, Marotta ha scelto parole semplici ma cariche di significato, sottolineando il valore della famiglia nerazzurra e il legame con i tifosi in un momento chiave della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
