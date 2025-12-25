Inter News 24 Marotta e Chivu parlano all’Inter e ai tifosi con un messaggio natalizio carico di significato, guardando al futuro nerazzurro. Nel giorno di Natale arrivano gli auguri ufficiali dell’Inter affidati alle parole di Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, e di Cristian Chivu, allenatore della prima squadra. Un messaggio condiviso attraverso i canali social del club, rivolto a tutto il popolo interista, in un momento della stagione che invita alla riflessione ma anche alla fiducia. Il Natale rappresenta tradizionalmente una pausa simbolica all’interno del calendario calcistico, utile per tracciare un primo bilancio e rinnovare il legame tra società, squadra e tifoseria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta e Chivu augurano buon Natale all’Inter: messaggio ai tifosi per un 2026 di salute e successi

