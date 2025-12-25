Marotta e Chivu augurano buon Natale all’Inter | messaggio ai tifosi per un 2026 di salute e successi
Inter News 24 Marotta e Chivu parlano all’Inter e ai tifosi con un messaggio natalizio carico di significato, guardando al futuro nerazzurro. Nel giorno di Natale arrivano gli auguri ufficiali dell’Inter affidati alle parole di Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, e di Cristian Chivu, allenatore della prima squadra. Un messaggio condiviso attraverso i canali social del club, rivolto a tutto il popolo interista, in un momento della stagione che invita alla riflessione ma anche alla fiducia. Il Natale rappresenta tradizionalmente una pausa simbolica all’interno del calendario calcistico, utile per tracciare un primo bilancio e rinnovare il legame tra società, squadra e tifoseria. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Del Piero posta con la famiglia e scrive ai tifosi: non poteva mancare il messaggio di auguri di Buon Natale dell’ex capitano – FOTO
Leggi anche: Marotta e l’augurio nerazzurro di buon Natale ai sostenitori dell’Inter: «Un augurio caldo e pieno di gioia!» – VIDEO
Marotta e Chivu: “Auguri a tutti i tifosi, che il 2026 sia pieno di soddisfazioni” - Tramite un post su Instagram, l'Inter ha voluto augurare un buon Natale a tutti i tifosi: da Lautaro a Chivu passando per Marotta e Zanetti ... msn.com
Video - Gli auguri della famiglia Inter ai tifosi, Marotta e Chivu: "Grandi risultati e tante soddisfazioni nel 2026" - A mezzogiorno in punto, sui social dell'Inter, arriva il messaggio di auguri da parte di alcuni componenti della famiglia nerazzurra. msn.com
Inter, gli auguri di Marotta alla festa di Natale nerazzurra: «Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!» - Le parole Nella suggestiva cornice milanese dell’Inter Christmas Party si è ... calcionews24.com
#Marotta e #Chivu: “Speriamo in un 2026 foriero di grandi risultati per l’Inter” x.com
InterLive.it. . Da Marotta a Chivu e Lautaro, gli auguri dell'Inter ai propri tifosi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.