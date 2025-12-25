Reduci dal debutto vincente contro le Comore i padroni di casa del Marocco proveranno quest’oggi a blindare il passaggio del turno battendo il Mali. Non è stato facile per la squadra di Regragui contro un avversario abile a chiudersi a riccio davanti al proprio portiere, e la voglia di sorprendere dei giocatori delle Comore ha fatto il resto. Solo nel secondo tempo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Marocco-Mali (Coppa d'Africa, 26-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Entrambe a segno a Rabat per una difficile vittoria dei leoni dell'Atlas

