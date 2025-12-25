Maria Gismondi | La medaglia nella 10 km non è un sogno impossibile ma devono incastrarsi tanti aspetti

Maria Gismondi è stata ospite nell’ultima puntata di Salotto Bianco, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La fondista azzurra si è raccontata assieme a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, toccando diversi argomenti, dal presente fino ai prossimi impegni. Ovviamente il primo punto all’ordine del giorno è il Tour de Ski: “ Sarà sempre speciale correre in Val di Fiemme, anche perché mi sono sempre allenata in queste piste. Come affronterò l’appuntamento? Sicuramente l’obiettivo del Tour de Ski sarà fare tanta esperienza in Coppa del Mondo, anche se il format non è tra i miei preferiti. Ci sarà poi la salita del Cermis che non vedo l’ora di affrontare. 🔗 Leggi su Oasport.it

