Marco Mengoni ieri e oggi come è cambiato negli anni

Da ragazzo con una passione sconfinata per la musica, Marco Mengoni ha iniziato a cantare nei piccoli locali, tra note che già rivelavano una voce capace di emozionare. Passo dopo passo, palco dopo palco, è arrivato alle grandi arene, ai programmi tv più amati dal pubblico italiano, fino ai riflettori internazionali dell’ Eurovision. Scoperto a X Factor con un talento sorprendente e una sensibilità unica, non ha mai smesso di incantare. Oggi, Marco è un artista completo: capace di raccontare con la sua musica storie che sembrano vicine a ciascuno di noi, rimanendo sempre fedele a se stesso. Marco Mengoni, l’esordio a “X Factor”: la scoperta di un talento. 🔗 Leggi su Dilei.it

