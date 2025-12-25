Manifestazioni e criminalità il plauso del Siulp agli agenti di polizia | Presidi fondamentali

Bologna, 25 dicembre 2025 – In occasione delle festività natalizie, il pensiero del Siulp va a chi, anche in questi giorni, sarà impegnato sulle nostre strade per garantire sicurezza e la tutela dell’ordine pubblico. Un’occasione anche per fare il bilancio dei mesi precedenti, che sono stati “contraddistinti da un’attività operativa intensa e complessa, segnata da numerose – fanno sapere dal sindacato -, manifestazioni ed eventi che hanno richiesto una gestione delicata e responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Contesti in cui gli agenti sul campo “hanno dimostrato, ancora una volta, elevata professionalità, equilibrio e senso del dovere, operando con spirito di servizio e nel rispetto delle istituzioni democratiche”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

