Mangia il panettone e muore soffocato a Natale davanti alla famiglia

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è gli è rimasto incastrato in gola soffocandolo. È morto così un uomo di 47 anni che a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dopo il pranzo della Vigilia di Natale con i familiari, stava brindato alla festa. Quando l'impiegato ha addentrato il dolce, un boccone forse troppo grande è scivolato in gola e gli ha chiuso la trachea. Nonostante il tentativo di espellerlo per respirare, il panettone non si è spostato. In pochi minuti l'uomo è rimasto soffocato di fronte ai parenti, attoniti. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mangia il panettone e muore soffocato a natale davanti alla famiglia

© Iltempo.it - Mangia il panettone e muore soffocato a Natale davanti alla famiglia

Leggi anche: Tragedia in Italia, muore soffocato da un boccone di panettone alla Vigilia di Natale

Leggi anche: Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

mangia panettone muore soffocatoMangia il panettone e muore soffocato a Natale davanti alla famiglia - Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è gli è rimasto incastrato in gola soffocandolo. iltempo.it

mangia panettone muore soffocatoMuore soffocato da un boccone di panettone: vigilia di Natale si trasforma in tragedia a Settimo Torinese - Un tragico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Natale a Settimo Torinese. msn.com

mangia panettone muore soffocatoMuore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese - Un uomo di 47 anni è morto soffocato nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale (mercoledì 24 dicembre) da un boccone di panettone durante il pranzo ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.