Mangia il panettone e muore soffocato a Natale davanti alla famiglia
Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è gli è rimasto incastrato in gola soffocandolo. È morto così un uomo di 47 anni che a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dopo il pranzo della Vigilia di Natale con i familiari, stava brindato alla festa. Quando l'impiegato ha addentrato il dolce, un boccone forse troppo grande è scivolato in gola e gli ha chiuso la trachea. Nonostante il tentativo di espellerlo per respirare, il panettone non si è spostato. In pochi minuti l'uomo è rimasto soffocato di fronte ai parenti, attoniti. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Tragedia in Italia, muore soffocato da un boccone di panettone alla Vigilia di Natale
Leggi anche: Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese
Mangia il panettone e muore soffocato a Natale davanti alla famiglia - Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è gli è rimasto incastrato in gola soffocandolo. iltempo.it
Muore soffocato da un boccone di panettone: vigilia di Natale si trasforma in tragedia a Settimo Torinese - Un tragico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Natale a Settimo Torinese. msn.com
Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese - Un uomo di 47 anni è morto soffocato nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale (mercoledì 24 dicembre) da un boccone di panettone durante il pranzo ... fanpage.it
Questa fetta di panettone si può mangiare. Durante le feste è normale concedersi qualche fetta di panettone o di pandoro, e va bene così. Il nostro benessere non si distrugge in pochi giorni, ma nasce dalle scelte che ripetiamo con costanza durante tutto l’ann - facebook.com facebook
Decalogo di degustazione del panettone, nato da una sessione tecnica con pasticcieri e stampa specializzata. Le regole sono semplici ma utili per chiunque voglia fare bella figura nei consessi di famiglia. @Panna975 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.