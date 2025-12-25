mangia il panettone e muore soffocato a natale davanti alla famiglia

Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è gli è rimasto incastrato in gola soffocandolo. È morto così un uomo di 47 anni che a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dopo il pranzo della Vigilia di Natale con i familiari, stava brindato alla festa. Quando l'impiegato ha addentrato il dolce, un boccone forse troppo grande è scivolato in gola e gli ha chiuso la trachea. Nonostante il tentativo di espellerlo per respirare, il panettone non si è spostato. In pochi minuti l'uomo è rimasto soffocato di fronte ai parenti, attoniti. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

