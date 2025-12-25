Manda 70 mail al giorno alla ex e distribuisce in giro volantini diffamatori | 59enne nei guai

Rimini, 25 dicembre 2025 - Divieto di avvicinarsi, di frequentare i luoghi abituali della persona offesa, nonché di comunicare con lei: il tutto sorvegliato tramite l’applicazione del braccialetto elettronico. È questa la misura cautelare decisa dal GIP Raffaella Ceccarelli su richiesta del pm Davide Ercolani, ed eseguita ieri dai carabinieri della compagnia di Riccione nei confronti di un riccionese di 59 anni residente in Valconca, in provincia di Rimini, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Allerta rossa in Emilia Romagna, ancora sopra la soglia il fiume Idice. Le zone più colpite dal maltempo Stando agli accertamenti compiuti dai carabinieri, coordinati dalla procura, a seguito di numerose denunce presentate dalla vittima stessa del prolungato stalking, tutto sarebbe nato nell’agosto di quest’anno, quando il 59enne non si sarebbe dato pace a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale con la donna, residente anch’ella sull’Appennino della Valconca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

