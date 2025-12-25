Maltempo oggi allerta rossa in Emilia-Romagna
Sotto osservazione ci sono i fiumi e le zone franate già compromesse dalle alluvioni degli scorsi anni. E' un Natale in allerta rossa nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, arancione per Rimini e Forlì-Cesena. A San Lazzaro, comune bolognese, l'allerta maltempo ha fatto scattare le evacuazioni preventive per chi abita nei piani bassi. Qui siamo nella frazione di Farneto dove scorre il torrente Zena, già zona di alluvioni in passato. Nel comune di Fontanelice: una frana ha invaso la strada che porta al centro abitato. Rischio frane per la protezione civile anche nei territori di Modena, Reggio Emilia e Parma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
