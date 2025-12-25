Maltempo in Emilia-Romagna piena dei fiumi Secchia Panaro e Reno Bora in Friuli Venezia Giulia

Nuovi innalzamenti dei livelli dei fiumi Secchia, Panaro e Reno che si stanno propagando nei tratti vallivi con livelli inferiori alla soglia 2 a causa delle piogge che hanno colpito l’ Emilia Romagna nelle ultime ore. Ieri è stata diramata un’ allerta rossa per oggi nella regione. Secondo il bollettino dell’Allerta Meteo regionale nel corso della giornata si prevede una graduale ma progressiva attenuazione delle precipitazioni sulla pianura centro-orientale, mentre rimarranno deboli e stazionarie sulla pianura occidentale e sui rilievi. In seguito, a partire dalle prime ore della mattina si prevede un’intensificazione delle precipitazioni sui rilievi centro-orientali, dove potranno essere anche di moderata intensità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

